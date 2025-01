BBB 25: Eva e Renata desistem da Prova do Líder após 17 horas

A terceira liderança do BBB 25 segue acirrada, com Maike e Gabriel disputando contra Camilla e Thamires. O paredão de domingo terá um formato especial

Na disputa pela terceira liderança do Big Brother Brasil (BBB 25), as cearenses Eva e Renata foram as antepenúltimas eliminadas. A dupla Maike e Gabriel e as irmãs Camilla e Thamires seguem na disputa.

A prova do líder teve início na última quinta-feira, 30, e segue durante esta sexta-feira. As cearenses resistiram, mas Renata optou por desistir da prova. Com isso, a dupla cearense permaneceu por aproximadamente 17 horas na disputa, já que a desistência aconteceu por volta das 16h.