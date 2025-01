BBB 25: Diogo e Aline protagonizam primeiro beijo da edição; veja

Os dois aproveitaram o hit "Cobaia", da cantora Lauana Prado, para entrar no clima. Eles já estavam em clima romântico no BBB 25 há alguns dias

Os participantes que estavam na área externa começaram a gritar e comemorar. Nas redes sociais, o público também vibrou pelo casal, que já estava dando indícios de um relacionamento no confinamento há alguns dias.

Diogo Almeida e Aline dançaram "juntinhos" no show dessa quarta-feira, 29, e deram o primeiro beijo do Big Brother Brasil 25 ( BBB 25 ), sincronizados ao som de "Cobaia", hit da cantora Lauana Prado.

Em um dos momentos, Diogo se empolgou : "Eu adoro chupar a sua boca, eu chupei tudo". Aline reagiu com bom humor: "Misericórdia. Mãe, sai da sala por um tempo".

BBB 25: veja vídeo do beijo de Diogo e Aline

Nas redes sociais os fãs do reality também vibraram com o momento. “O beijo não poderia ser melhor! Que química! Que casal”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).

Alguns também brincaram com a situação. “Que incrível o seu primeiro beijo com a pessoa ter a mãe dela na mesma casa”, comentou outro internauta se referindo a Vilma, mãe de Diogo.

Assista ao momento: