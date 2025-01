Ivete comanda Carnaval no BBB 25 no sábado, 1º; veja como será a festa

Cantora se apresenta no reality com repertório de sucessos e trio elétrico na edição deste sábado; confira horário e onde assistir ao show

O Big Brother Brasil 25 ( BBB 25 ) entra no clima do Carnaval neste sábado, 1º, com um show especial de Ivete Sangalo.

No setlist, Ivete inclui seu mais recente lançamento, Energia de Gostosa, além de hits como Cria da Ivete e Macetando. Clássicos do Axé Music também fazem parte da apresentação.

Para relembrar sua icônica entrada no palco do Maracanã em 2006, a cantora chega à casa do reality pilotando uma moto, garantindo um começo impactante para a festa.

Ivete Sangalo no BBB 25: festa terá trio elétrico e clima carnavalesco

A produção do BBB 25 preparou uma festa repleta de elementos típicos do Carnaval. Além de confete, serpentina e figurinos despojados para os brothers, o palco do reality contará com a representação de um trio elétrico, remetendo ao tradicional carnaval de Salvador. A expectativa é de uma noite agitada, marcada pelo ritmo contagiante da música baiana.