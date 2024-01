BBB 24: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

Terceira semana do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) terá dinâmica movimentada Crédito: Reprodução/Globoplay

MC Bin Laden ganhou a sexta liderança do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) na noite dessa quinta-feira, 25.. Ele fez a divisão entre VIP e Xepa e colocou quatro participantes "na mira": Davi, Isabelle, Wanessa e Rodriguinho. Confira como está a dinâmica do reality show para os próximos dias, quando sai o resultado do Paredão e outras datas importantes. BBB 24: dinâmica da semana A terceira semana do BBB 24 continuiu nessa quinta-feira, 25, com uma série de atividades. Logo após a sexta Prova do Líder, que teve MC Bin Laden como vencedor, houve a separação entre VIP e Xepa e a distribuição das munhequeiras de mira. Ele também poderá vetar uma pessoa de participar da próxima Prova do Líder, ainda sem data definida.

Nesta sexta-feira, 26, haverá mais uma Prova do Anjo. O vencedor estará imune e escolhe mais uma pessoa que não poderá ser indicada ao Paredão.