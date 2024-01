BBB 24: Nizam assume manipulação: 'Eu estava jogando o jogo'

Em entrevista após eliminação, o ex-brother assume papel manipulador com companheiros de reality e concorda que foi o culpado pela saída de Pizane no BBB 24 Crédito: Reprodução/Gshow

Comparando suas atitudes consideradas manipuladoras no reality show com seu trabalho fora do BBB 24, ele afirma que articulou as estratégias de jogo inconscientemente com os participantes. "Até me falaram a questão de manipulação, mas eu fui vendedor a minha vida inteira. Se eu não consigo convencer alguém a comprar, como é que eu iria me sustentar?", questiona Nizam. Ele continua: "Vendo de fora, eu concordo. Eu percebi que estava tentando manipular as pessoas a meu favor, afinal é um jogo. Eu estava jogando o jogo, mesmo que inconscientemente. Eu sou articulado, trabalho com vendas e preciso saber convencer". BBB 24: Nizan fala sobre Lucas Pizane Sobre Lucas Pizane, seu grande aliado no jogo, que também foi eliminado, Nizan declara que a sua falta de posicionamento sobre as falas erradas que teve no programa teriam evitado sua saída. "Se o Pizane tivesse se posicionado comigo no quarto do líder, ele não teria saído. Não é que eu tenha sido o culpado pela saída dele, muito pelo contrário. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, não pelas ações dos outros", conta.

Sobre o parceiro, ele finaliza: "Como o Pizane falou no Sincerão, se ele tivesse se posicionado e falado 'não gostei do que você disse', eu teria ficado quieto, com uma cara de tacho, e iria ter falado 'você tem razão, perdão'".