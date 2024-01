BBB 24: Boninho anuncia que Big Fone vai tocar e fazer ‘strike’

Nas redes sociais, fãs do programa criaram ainda teorias da conspiração sobre a dinâmica de "strike". Um internauta comentou a possibilidade de todos os brothers serem indicados ao paredão.

ATENÇÃO! O BONINHO VAI COPIAR O BIGFONE DA ARGENTINA !



Nessa semana o BigFone do Big Brother da Argentina tocou e FEZ STRIKE, ou seja, colocou 16 pessoas no paredão, a ideia é fazer o mesmo, colocar todas as pessoas na casa no paredão fazendo STRIKE.pic.twitter.com/JNcdXYCJs3