BBB 24: Equipe de Luigi se pronuncia após fala racista, 'complexo'

A equipe de Lucas Luigi, participante do Big Brother Brasil 24, se pronunciou na conta do Instagram do brother, após o dançarino voltar a usar o termo "macaca", uma expressão ofensiva para pessoas negras, durante uma conversa com outros confinados no quarto do líder. Além de Yasmin Brunet, que demonstrou surpresa com a colocação do colega de confinamento, aqui fora, os comentários geraram revolta na web.

No post, os administradores das redes sociais do dançarino ressaltaram que a mensagem "Não é um pedido de desculpas" e falaram sobre as qualidades do brother: "Sendo compreensivo, engraçado, acolhedor, afetuoso e humano, qualidades que são distanciadas da imagem de um homem preto. O racismo é tão complexo que faz com que os racistas sejam os primeiros a apontarem as falhas e contradições de uma pessoa negra: nada mais racista do que evidenciar as falhas e apagar as qualidades de uma pessoa negra".

O pronunciamento também ressaltou mulheres negras: "Destacamos nossa profunda admiração e respeito por todas as mulheres negras deste país". Essa não é a primeira vez que Luigi usa o termo "macaca" na casa mais vigiada do Brasil. No entanto, foi a primeira vez em que sua equipe se pronunciou.