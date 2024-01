Big Fone BBB 24: que horas irá tocar hoje, 26, e o que acontecerá

Ao atender ligação do Big Fone no BBB 24, participante irá indicar três membros da casa ao Paredão; confira que horas vai tocar e como vai ser a dinâmica

Na dinâmica do telefone, que tocará ao vivo durante a exibição do programa, quem anteder também receberá imunidade e não poderá ser escolhido para a berlinda.

O Paredão incluirá bate e volta, com cinco participantes tentando garantir mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil. Do grupo, apenas dois conseguirão se salvar.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.

Big Fone BBB 24: cadastro na conta Globo

Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.

Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação.