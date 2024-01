Vanessa Lopes: as frases mais polêmicas da influencer no BBB 24

A passagem de Vanessa Lopes no BBB 24 foi marcada por frases contraditórias, e momentos que preocuparam os internautas e os participantes do reality

A participante vinha demonstrando comportamentos que eram questionados pela a web se Vanessa estaria realmente bem e pelos próprios brothers do reality. Confira os principais momentos da ex-sister na casa mais vigiada do Brasil.

BBB 24: saúde mental de Vanessa Lopes virou assunto na casa

A saúde mental da influencer virou tema de conversa de outros participantes do reality show na madrugada desta sexta-feira, 19. Matteus, Deniziane, Vinicius, Alane e Juninho afirmaram que a sister não estava bem e fizeram um pacto para conversarem apenas assuntos leves com a pernambucana.

“Mas o que eu quero é que a produção faça alguma coisa. Porque isso não é normal”, sustentou Deniziane. Na hora, eles conversavam no quarto do líder, ocupado no momento por Matteus. “E a gente não sabe mais o que fazer”, completou Juninho.

Ainda sobre o assunto, Juninho comparou o comportamento da criadora de conteúdo com o do irmão dele, diagnosticado com esquizofrenia. Neste momento, o alarme de uma sirene foi disparado e um “atenção” do Big Boss foi escutado.

Os participantes não podem criticar a produção do programa dentro da casa. Eles se desculparam em seguida e mudaram o que estava sendo discutido.

Vanessa Lopes saiu do BBB 24

Vanessa Lopes decidiu desistir do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), nesta sexta-feira, 19. Desde a saída de Pizane, a influenciadora vinha criando teorias sobre o programa e despertando preocupação por parte da audiência e dos colegas de reality.

A Tik Toker havia citado o livro “1984”, alertando os brothers sobre “sinais” que estava recebendo do próprio BBB 24.