BBB 24: Vinicius diz que sente vontade agredir Davi

O atleta disse que queria bater em Davi dentro do reality. Crédito: Reproduçao/ Gshow

A madrugada do BBB 24 foi de muita discussão após a dinâmica do Sincerão. Nela, os seis participantes responderam quem merecia estar no paredão e quem é inútil na casa. Vinicius disse que Davi merecia estar na berlinda por ter dito que “Camarote não merecia ganhar”. Luigi e Rodriguinho também afirmaram que Davi merecia estar no paredão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Davi chamou Vinicius para conversar após a dinâmica e os dois discutiram.



BBB 24: Davi tira satisfações sobre a resposta de Vinícius Davi chamou Vinicius para tirar satisfações sobre a resposta dada na dinâmica do Sincerão. Segundo o brother, Vinicius “não é um cara verdadeiro”. “Se você fosse verdadeiro e homem de verdade, você chegava pra mim e falava: 'Davi, tô triste com você'. Mas você brincar, conversar e chegar a noite e dar uma facada nas costas? Eu sou homem!”, desabafou o motorista de aplicativo.

BBB 24: Rodriguinho também diz que vai bater em Davi Depois da discussão, Vinicius foi conversar com Rodriguinho, Luigi, Wanessa e Yasmin. Rodriguinho afirma “vou bater nele, eu saio por expulsão sem nenhum problema”, se referindo a Davi. Momentos depois, os dois se cumprimentam normalmente na cozinha da casa. Leia mais: Nizam assume manipulação: 'Eu estava jogando o jogo' BBB 24: Vinicius diz que sente vontade de bater em Davi

Depois da discussão dos dois, Vinícius foi para o jardim conversar com os outros integrantes do Camarote. Ao contar sobre o ocorrido, o atleta paraolímpico disse que “ficou com vontade de socar, de empurrar a mão na cara dele”.