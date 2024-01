BBB: Luiza Brunet quer processar Rodriguinho por falas sobre Yasmin

Em seu perfil do Instagram, Luiza chamou Rodriguinho de “ogro” e disse que o músico “vai arcar com a responsabilidade. É crime”.

De acordo com o colunista do IG Kadu Brandão, a modelo tomará as medidas necessárias. Vale lembrar que Luiza Brunet é ativista da violência contra a mulher desde 2016, quando sofreu agressões do ex-marido, Lírio Parisotto.

“Esse homem está cometendo violência contra mulher, violência psicológica tipificada com crime. Vou fazer uma denúncia. É um absurdo um homem adulto, pai de cinco filhos, se comportar desse jeito”, disse a modelo ao IG.

BBB 24: Rodriguinho tece comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet

Na madrugada de sábado, 12, em uma conversa entre Rodriguinho, Lucas Pizane, Nizam e Vinícius no Quarto do Líder do BBB 24), foram ditas falas consideradas machistas.

Os brothers trocaram comentários sobre a aparência de Yasmin "Ela já foi melhor, está mais velha hoje", disse Rodriguinho. "Achei o corpo dela meio estranho", adicionou Nizam. "Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiros", completou o cantor.