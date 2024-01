BBB: Wanessa diz ter ‘medo’ de Davi, que dispara: 'Não sou bicho’ Crédito: Reprodução/Gshow

A cantora Wanessa Camargo virou alvo de críticas nas redes sociais após falar que tem medo de discutir com Davi, companheiro de confinamento no Big Brother Brasil 24. A fala foi dita na madrugada desta terça-feira, 23, após a dinâmica "Sincerão" do reality. BBB 24: Wanessa x Davi

Após ser acusado de desperdiçar comida por fazer banquete diariamente para os brothers, Davi exaltou-se durante programa ao vivo da segunda-feira, 22, e afirmou que a situação poderia ter sido resolvida de outra maneira. Depois da dinâmica, o baiano procurou Wanessa, Yasmin Brunet e outros participantes para desculpar-se por ter elevado o tom durante o Sincerão. Ele disse que "errou" ao se exaltar.

Apesar da retratação, Wanessa disse que não adiantaria o brother pedir desculpa por sua atitude caso não mudasse também o seu comportamento. A sister contou ainda que o baiano lhe aciona "gatilhos". "Tenho gatilho com quem grita… uma mulher falar mais alto pra falar com você... Tenta melhorar, não é a primeira vez, você fica nervoso. Fui prejudicada sim (pela comida)", disse a artista. Davi, no entanto, nega que tenha desperdiçado comida: "Quero que saibam que o que faço aqui é de coração. Não houve desperdício de comida, todos se alimentaram bem, mas tô sendo humilde e vim pedir desculpa".

Durante a discussão sobre comida, a filha de Zezé Di Camargo disse que, apesar de achar Davi “um menino incrível”, tem “medo” de falar com ele.

"Eu tenho medo real de falar com você, real, e eu não vou falar, que eu não consigo falar com alguém que tenho medo, que grite comigo daquele jeito. Você tem uma forma de se comunicar que é no grito, forma agressiva, que intimida", diz a cantora. Ela continua: "Já convivi com gente assim, não quero falar mais, acabo me afastando, uma coisa que me incomoda profundamente. Põe sua cabeça no lugar e para de fazer isso". Davi, no entanto, rebate Wanessa: "Não sou bicho, sou ser humano. Não precisa ter medo de mim, mas tem situações que me tiram do sério".



Nas redes sociais, a fala de Wanessa Camargo não repercutiu bem. Os internautas Internautas usaram a fala da artista para relembrar que seu atual namorado, Dado Dolabella, foi acusado de agredir quatro mulheres no passado. A Wanessa Camargo está com gatilho do Davi, e ela namora o Dado Dolabella", disse a atriz e apresentadora Valentina Bandeira no X, o antigo Twitter.