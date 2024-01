BBB 24: Vanessa Lopes briga com família após saída do reality

Após a desistência do Big Brother Brasil 24, Vanessa Lopes brigou com os pais e saiu de casa por supostamente estar sendo usada como uma "máquina de fazer dinheiro". As informações são do colunista Alessandro Lo-Bianco, da Rede TV.

De acordo com o jornalista, a tiktoker buscou apoio emocional depois da saída do reality show, mas foi surpreendida pela frieza da família. Seu pai Alisson, o impulsionador de sua participação no BBB, teria reprovado suas atitudes e a desistência do programa.