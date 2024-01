BBB 24: MC Bin Laden é fã de k-pop e tem tatuagem do grupo Exo

Participante do Camarote do BBB 24, MC Bin Laden gosta de k-pop e fez tatuagem em homenagem ao grupo Exo

Nesta sexta-feira, 5, foram revelados os primeiros 18 nomes do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24). Anunciado no início da tarde, MC Bin Laden foi o primeiro participante do Camarote confirmado na nova edição do reality da Globo.

Conhecido pelos sucessos do funk "Tá tranquilo, Tá favorável", "Passinho do Faraó" e outros hits, MC Bin Laden possui uma música em parceria com Gorillaz. Lançada em fevereiro de 2023, “Controllah” é uma das faixas do disco especial do grupo virtual formado por personagens em quadrinhos.

Natural de São Paulo, MC Bin Laden revelou ser fã de k-pop. Seja em reações a vídeos dos grupos sul-coreanos ou em tuítes comentando o gênero musical, o brasileiro é "kpopper" assumido.