O Big Brother Brasil 24 (BBB 24) começou dia 8 de janeiro e o prêmio desta edição é um dos maiores da história do programa. O próximo campeão do reality pode levar para casa até R$ 3 milhões.

Você sabe o que você faria com um prêmio milionário? Pagar as dívidas, ajudar a família, investir, viajar... as opções são ilimitadas. Confira o que cada vencedor das edições passadas do Big Brother Brasil fizeram com o prêmio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Prêmio do BBB: o que cada ganhador fez com o dinheiro? Confira abaixo como cada participante campeão gastou o que ganhou:

BBB 1: Kleber Bambam Primeiro vencedor do Big Brother Brasil, Bambam ganhou o prêmio de R$ 500 mil na primeira edição do programa em 2002 e, embora nunca tenha revelado o que fez com o dinheiro, ele afirma ter multiplicado o dinheiro. Bambam chegou a aproveitar a fama do pós-BBB para fazer mais dinheiro, chegando a participar de produções da Rede Globo e, mesmo 20 anos depois, o ex-BBB mantém um alto padrão de vida e até comprou um carro de luxo recentemente, exibido em suas redes. BBB 2: Rodrigo Cowboy Rodrigo Leonel, mais conhecido como Rodrigo Cowboy, venceu o BBB 2 e recebeu o prêmio de R$ 500 mil. No entanto, o ex-BBB não foi feliz com a premiação e chegou a perder uma parte do dinheiro após não obter sucesso nos investimentos que fez em negócios. Ele também chegou a perder dinheiro na compra de bezerros pois acabou perdendo os animais comprados. Atualmente, Cowboy prefere ficar afastado dos holofotes e mantém sua vida no campo, onde mora em uma casa alugada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. BBB 3: Dhomini Ferreira Conhecido por ter vivido um romance com Sabrina Sato em sua edição, Dhomini venceu o BBB 3 e levou o prêmio de R$ 500 mil. O ex-BBB chegou a revelar em entrevistas que fez investimentos em terrenos, imóveis e comprou um posto de gasolina com o prêmio, no entanto, os negócios não prosperaram.

Dhomini chegou a ganhar uma segunda chance quando participou do BBB 13, mas foi o segundo eliminado da edição. BBB 4: Cida A primeira mulher a vencer o reality brasileiro, Cida perdeu todo o prêmio após se tornar fiadora de uma ex-assessora e de gastar parte do dinheiro emprestando a amigos e familiares, além de ter gastado com advogados depois que um ex-companheiro entrou na Justiça para obter metade do seu prêmio. Atualmente, ela entrou para o ramo da confeitaria e sustenta a casa, junto com o marido, vendendo bolos de pote.

BBB 5: Jean Willys Jean fez história no programa por ter sido o primeiro participante a se assumir homossexual, além de ser o primeiro a ganhar a premiação atualizada de R$ 1 milhão. Apesar de nunca ter revelado o que fez com o dinheiro, Willys investiu na carreira política e foi deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Na prestação de contas feitas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições de 2018, Wyllys declarou um patrimônio de R$1.196.491,26, dividido em imóveis, cadernetas de poupança e outros bens e investimentos.