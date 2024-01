BBB 24: Yasmin Brunet acredita em ETs e afirma que já viu óvnis

A modelo Yasmin Brunet, membro do Camarote no BBB 24, afirmou que acredita na existência de extraterrestres e confirma que já viu óvnis ao vivo

Yasmin Brunet é a segunda confirmada no camarote do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), e em seu Instagram, a modelo já afirmou que acredita em óvnis e inclusive já chegou a ter uma experiência de avistamento ao vivo.

A ex-companheira de Gabriel Medina falou sobre o tema no ano de 2023, ao abrir a caixinha de perguntas do Instagram. "Você já teve a sensação de que estava no meio de alienígenas?", quis saber um internauta na ocasião. "Aqui na Terra temos muitos já", afirmou Yasmin.

