BBB 24: Wanessa Camargo revela ter se endividado para entrar no reality

As pipocas ficaram surpresas com o fato de Wanessa ter perdido dinheiro com o cancelamento das apresentações. Confira o diálogo

Em uma conversa no quarto com Beatriz e Giovanna , a filha de Zezé Di Camargo ainda revelou que enfrenta dívidas por conta de cancelamentos de shows.

Confira o diálogo



As duas pipocas, Beatriz e Giovanna, discutiam seus desafios financeiros antes de entrarem no confinamento. "Ainda deixei dívida pra trás. Vou precisar trabalhar igual a uma vagabunda para poder pagar minhas coisas", contou Giovanna.

"Nem me fala, Giovanna!", concordou Beatriz, vendedora do Brás. "Tá todo mundo endividado", completou Wanessa. Em seguida, Beatriz ainda brincou: "Fia, se tu que é filha do Zezé tá endividada...”

A cantora, então, explicou sua situação: "Eu tive que recorrer a pessoas pra me ajudar a pagar as contas. Como é que paga as contas sem trabalhar? Eu pago com show".

“Três meses sem fazer show, tive que pegar dinheiro emprestado pra lá e pra cá. E os shows que eu cancelei, eu tive que pagar multa", completou Wanessa.