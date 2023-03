BBB 23: Cara de Sapato e Mc Guimê são expulsos do reality

O cantor Mc Guimê e o lutador Cara de Sapato foram eliminados do Big Brother Brasil 23 (BBB 23), nesta quinta-feira, 16. Ambos são acusados de assediarem Dania Mendez, intercambista de reality mexicano que está na casa nesta semana. Expulsão ocorreu durante o programa ao vivo.



"Estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites. Aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do 'BBB 23'", frisou Tadeu Schmidt na edição.

A medida veio após a festa do líder que ocorreu na madrugada desta quinta. Na ocasião, MC Guimê acariciou as costas da participante e chegou a deixá-la incomodada com a situação. Em outro momento, flagrado pelas câmeras, o cantor passa a mão no bumbum da mexicana.

Já Cara de Sapato deitou ao lado da intercambista e tentou beijar ela, ainda que a mesma tivesse demonstrado não querer. O lutador chegou a roubar um selinho de Mendez.

As duas situações foram apontadas como assédio sexual e recriminadas pelos telespectadores, que pediram nas redes sociais pela expulsão dos dois participantes. No perfil do lutador, administradores da página publicaram uma nota destacando que: "Certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira".

Confira o que Lexa disse:

A cantora Lexa, esposa de MC Guimê, acompanhava a festa quando as atitudes do marido aconteceram. Ela tirou o nome dele de suas redes sociais e usou sua página no Twitter para desabafar: "Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui".

Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui — Lexa (@LexaOficial) March 16, 2023

Depois da expulsão, a artista apareceu em um vídeo, publicado no seu perfil do Instagram, chorando muito. "É um pesadelo gente, não é possível", disse em meio a lágrimas.

Participante foi ouvida pelo programa

Antes da expulsão, Thadeu mostrou o momento em que Dania é chamada ao confessionário para conversar com a produtora mexicana que a acompanha aqui no Brasil. Durante o dialogo, a intercambista disse que não se sentiu incomodada com as atitudes do lutador Sapato, mas frisou que ele a roubou um beijo. Além disso, ela demostrou não lembrar das caricias feitas por Mc Guimê em seu corpo.

Dania se mostrou muito abalada com a expulsão dos participantes do BBB23, mas Thadeu fez questão de pontuar que a culpa da situação não era dela, destacando que a decisão era do programa.

Os supostos assédios de MC Guimê e Cara de Sapato, dentro do BBB 23, serão investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. De acordo com a Folha de S. Paulo, um inquérito foi instaurado para investigar as importunações causadas a Dania Mendez.

