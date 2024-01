BBB 24: Davi e Nizam discutem após formação do Paredão

Brothers se desentederam e chegaram a trocar ofensas; Davi se irritou por ser colocado em seu segundo Paredão seguido no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24)

Após a formação do terceiro Paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), os participantes Davi e Nizam tiveram um desentimento. Os brothers trocaram ofensas e o clima ficou tenso no reality show.

O motivo foi a indicação de Davi à berlinda — a segunda seguida do motorista. Nizam estava entre o grupo de participantes que foi impedido de votar individualmente no Confessionário: seis brothers e sisters tiveram que escolher, por consenso, uma pessoa para ir ao Paredão. Foi este grupo que colocou Davi novamente no perigo da eliminação.