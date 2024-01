Anjo BBB 24: quem venceu a primeira prova da edição?

Veja quem foi o primeiro vencedor da prova do líder no BBB 24 Crédito: Reprodução/ Globoplay

A primeira prova do anjo no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, 12. Com uma competição de perguntas e respostas, os brothers duelaram entre si, e Matteus se consagrou como o primeiro detentor do posto de anjo desta edição do reality. Assim como na primeira prova do líder, os finalistas foram Matteus e Deniziane. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A prova consistiu em perguntas e respostas, com uma parcela de sorte. Desenvolveu-se em duas etapas, com duelos entre os participantes. O Anjo ganhou imunidade para o próximo paredão, além da capacidade de imunizar alguém.

BBB 24: dinâmica da semana Após a primeira eliminação do BBB 24 e a segunda Prova do Líder, a semana inicial do reality show ganhou uma nova dinâmica. Até o domingo, 14, ainda haverá uma série de movimentações na casa. Nesta sexta-feira, 12, ocorre a primeira Prova do Anjo do BBB 24. O vencedor estará imune, e também poderá proteger outra pessoa de ser indicada ao Paredão. Em seguida, Rodriguinho deve anunciar sua indicação. O líder deve apontar alguém entre os três que escolheu na quinta-feira. Após isso ocorre a votação da casa. A produção do BBB 24 não informou se as indicações serão abertas ou no Confessionário. Pós-eliminação do BBB 24: o que aconteceu na casa após saída de Maycon; CONFIRA