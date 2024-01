BBB 24: veja dinâmica da semana e quando sai resultado do Paredão

Após primeira semana em ritmo acelerado, Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) tem semana "regular"; veja quando será o resultado do terceiro Paredão do reality

A primeira semana do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) chegou ao fim com uma noite agitada nesse domingo, 14. Após a eliminação de Thalyta, a terceira Prova do Líder foi vencida por Lucas Henrique. O professor já precisou fazer a separação entre VIP e Xepa e, em seguida, indicar alguém ao Paredão — Beatriz, Davi e Lucas Pizane estão na berlinda.

BBB 24: dinâmica da semana

A partir de agora, as coisas devem seguir um ritmo mais tranquilo. Até o momento, a produção do BBB 24 divulgou, apenas, que o resultado do terceiro Paredão será divulgado na terça-feira, 16.

O indicativo é de que a programação da semana no BBB 24 passe ao habitual do reality. Veja abaixo o cronograma: