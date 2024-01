Rodriguinho diz não lavar louça em casa: "Tem as 'nêga' lá para limpar"

O brother limpava os pratos na cozinha VIP do BBB 24 e foi questionado por MC Bin Laden sobre a ação, mas negou cuidar do espaço fora do reality

O cantor Rodriguinho venceu a mais recente prova do líder do BBB 24, recebendo acesso à cozinha VIP ao lado de outros participantes escolhidos por ele. Neste domingo, 14, o brother lavava a louça no espaço quando foi questionado sobre o hábito, negando que realiza a tarefa no dia a dia.

"O líder lavando louça?", brincou o funkeiro MC Bin Laden. Em resposta, Rodriguinho afirmou que não era a primeira vez dentro do reality show e que já havia lavado toda a louça no dia anterior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bin Laden completou, perguntando se o artista era preguiçoso em sua casa, mas a resposta da atual liderança no programa não agradou aos internautas na rede social X (antigo Twitter).