BBB: relembre agressões que resultaram em expulsões no reality

Após Maria atingir Natália com um balde durante o jogo da discórdia nesta última segunda-feira, 14 de fevereiro, internautas estão apontando que houve agressão e exigiram a expulsão da sister. O reality show já teve que lidar com casos de violência em outras edições, que resultaram na expulsão dos participantes. Relembre esses momentos:

BBB 12: Daniel

Na 12ª edição do programa, Daniel foi expulso após ser filmado tendo relações sexuais com Monique. Na época, acreditava-se que a sister estaria dormindo, ou seja, o brother teria abusado dela. Apesar de ter sido desclassificado do reality show, Monique afirmou que não se sentiu abusada.

BBB 16: Ana Paula Renault

Ana Paula Renault é uma das participantes mais lembradas de todas as edições do Big Brother Brasil. Ao participar do BBB 16, a sister causou muitas tretas e era uma das favoritas a ganhar o prêmio milionário. No entanto, durante uma das festas do programa, Ana Paula estava bêbada e acabou dando dois tapas em Renan. O brother reclamou da situação para a produção do reality e a participante foi expulsa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB 17: Marcos Harter

O médico Marcos Harter e Emilly Araújo viviam um relacionamento conturbado dentro do BBB 17. Durante as discussões do casal, ele costumava apertar a sister com força. Até que, após um desses momentos, Emilly reclamou de dores para Marcos. O caso repercutiu e uma delegada abriu um inquérito para investigar se houve lesão corporal durante a discussão dos participantes. Foi constatado que houve agressão e Marcos foi expulso.

BBB 19: Hariany

Dias antes da final do programa, Hariany era uma das favoritas para vencer o prêmio de R$ 1,5 milhão, mas acabou sendo expulsa por agressão. Durante uma das festas, a sister, que era muito amiga de Paula, teve uma discussão acalorada com ela. Em um momento, ela acabou se exaltando e empurrou Paula, que caiu no chão. A produção do programa constatou que se tratava de um caso de agressão e a sister foi expulsa. Com isso, Paula acabou sendo a vencedora da edição.

Sobre o assunto Enquete Paredão BBB 22: parcial elimina Bárbara e salva Arthur e Natália

BBB 22: que horas começa hoje, 15/02, horário e dinâmica

BBB 22: Jogo da discórdia tem água suja nos brothers; veja como foi

BBB 22: expulsão por agressão? Maria acerta balde em cabeça de Natália

BBB 22: "Não sou sacana", diz Natália sobre suposta agressão de Maria

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags