BBB 24: Kerline aconselha Maycon após a saída do programa

A cearense Kerline foi a primeira eliminada do BBB 21 e nesta quinta-feira,11, após a eliminação do primeiro candidato da 24ª edição, o cozinheiro Maycon, a influenciadora escreveu uma carta aberta, o aconselhando nos próximos passos fora do reality show.

“Eu te entendo. Não é fácil ser o primeiro eliminado e nunca vai ser. Eu me solidarizo com a sua dor, e é por isso que eu deixo aqui o livro mais importante do pós-BBB: ‘O manual do primeiro eliminado'”, iniciou ela.



“Começa com terapia. Vá a todos os programas, inclusive os da RedeTV! Esses não podem falar no pós-BBB”, continuou.