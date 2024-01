BBB 24: Yasmin Brunet vira alvo de falas consideradas machistas no Quarto do Líder

Lucas Pizane, Nizam, Rodriguinho e Vinícius no BBB 24 comentaram sobre o corpo da sister e tentaram assistir ao banho dela. Líder também teria debochado de participantes do Norte e do Nordeste

Uma conversa entre Lucas Pizane, Nizam, Rodriguinho e Vinícius, no Quarto do Líder do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), recebeu duras críticas na internet. O diálogo, na madrugada deste sábado, 12, foi considerado de teor machista, e incluiu falas depreciativas sobre participantes do Norte e do Nordeste.

O primeiro ponto considerado problemático foi sobre Yasmin Brunet. Os brothers trocaram comentários sobre a aparência da modelo. "Ela já foi melhor, está mais velha hoje", disse Rodriguinho. "Achei o corpo dela meio estranho", adicionou Nizam. "Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiros", completou o cantor.

Eles falaram também sobre o corpo de Isabelle. A sister foi comparada a um corte de carne. Ela foi chamada pelos brothers, repetidas vezes, de "picanha mignon".