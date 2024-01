Eliminação BBB 24: quem foi o segundo eliminado do reality

Mantendo a dinâmica de estreia da berlinda, o membro com a menor porcentagem deveria sairia da casa mais vigiada do Brasil. Os demais emparedados, Davi, teve 52,15% dos votos, enquanto Juninho, teve 25,14%.

A nova edição do Big Brother Brasil ( BBB 24 ) já tem o seu segundo eliminado hoje, domingo, 14 de janeiro (14/01): a advogada Thalyta. O participante foi o menos votado no Paredão com o motorista Davi e a advogada Thalyta, alcançando 22,71% .

Juninho

Votos: 25,14%



Thalyta

Votos: 22,71%



Davi

Votos: 52,15%



Paredão BBB 24: como foi formada a segunda berlinda?

Na segunda berlinda, o anjo Matteus imunizou Lucas Pizane. Segundo a dinâmica da semana, o brother também ficou imune.

O líder Rodriguinho colocou três pessoas em um "pré-Paredão" na quinta-feira, 11, e deveria escolher apenas entre elas na hora da indicação. Os brothers que ficaram "na mira" do Camarote foram Beatriz, Davi e Isabelle, e Rodriginho acabou colocando Davi no paredão.

Após a seleção do Líder, estabelecendo Davi como o próximo no Paredão, a casa votou no participante que deveria sair. O escolhido da casa foram Juninho e Raquele. Rodriguinho desempatou e escolheu Juninho, que realizou contragolpe e puxou Thalyta para a berlinda, sem prova Bate e Volta.

Veja, na ordem, os votos de cada participante:

Alane votou em Giovanna Pitel;



Lucas Luigi votou em Juninho;



Fernanda votou em Alane;



Giovanna Pitel votou em Raquele;



MC Bin Laden votou em Raquele;



Vinícius votou em Marcus Vinicius;



Giovanna votou em Juninho;



Leidy votou em Lucas Luigi;



Wanessa Camargo votou em Juninho;



Davi votou em Lucas Luigi;



Juninho votou em Deniziane;



Lucas Pizane votou em Raquele;



Deniziane votou em Raquele;



Isabelle votou em Nizam;



Thalyta votou em Juninho;



Beatriz votou em Fernanda;



Michel votou em Giovanna Pitel;



Marcus Vinicius votou em Giovanna Pitel;



Raquele votou em Juninho;



Lucas Henrique votou em Marcus Vinicius;



Vanessa Lopes votou em Thalyta;



Yasmin Brunet votou em Juninho



Nizam votou em Raquele;



Matteus votou em Raquele.



Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow

A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.