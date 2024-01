Monstro BBB 24: quem são os primeiros no castigo?

A vitória de Matteus como o primeiro Anjo do BBB 24 também definiu a estreia do Monstro nesta sexta-feira, 12. O participante escolheu dois brothers para o castigo: Lucas Luigi, do grupo Pipoca, e Isabelle, escolhida pelo público no Puxadinho.

Uma vez selecionada, a dupla se vestiu de bruxo (Luigi) e corvo (Isabelle), além de perder 300 estalecas cada. Agora, Luigi e Isabelle devem se revezar para mexer em um caldeirão localizado no gramado da casa.

A prova do Anjo consistia em perguntas e respostas sobre a companhia aérea Latam, responsável por patrocinar a dinâmica. As questões foram exibidas em um telão e cada integrante, ao apertar primeiro o botão, poderia escolher entre duas opções, enquanto o último a pressionar ficaria com apenas uma.