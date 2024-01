Maycon no BBB 24: como polêmicas, veja como foi sua rápida passagem

O cozinheiro Maycon foi o primeiro eliminado do BBB 24 Crédito: Reprodução/Globo

Mesmo confinado apenas quatro dias na casa mais vigiada do Brasil, Maycon, que se autointitulou como “a tia da merenda”, teve uma passagem marcada por polêmicas no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24). Após a eliminação, ele se emocionou e foi reconfortado pelos companheiros de confinamento. Em seguida, despediu-se da casa ao atravessar a porta da sala sozinho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Maycon no BBB 24: comportamento na casa

Enquanto estava no VIP, Maycon cozinhou todos os dias para os participantes. Desde o início, seu objetivo era conquistar os outros participantes pela comida.

Durante a festa na quarta-feira, 10, o cozinheiro chegou a comentar que não queria ganhar o programa. "Irmão, não quero ganhar, eu quero viver até o último dia. Eu não quero grana, eu quero viver o meu sonho. E meu sonho é permanecer dentro dessa casa", desabafou para Davi. Em conversa com Mc Bin Laden após a festa, ele conta que se orgulha de ter um saldo de zero plantas no queridômetro e também se orgulha da sua trajetória no programa. Mas após isso, Maycon foi repreendido pelo cantor quando mencionou que o ex-BBB Fiuk era planta e havia ganhado o programa por ser uma celebridade. Maycon no BBB 24: atrito com Yasmin Brunet

Por diversas vezes, o brother também teve atritos com Yasmin Brunet. Em conversa com outros participantes, ele comentava que a sister sempre o evitava e que iria fazer o mesmo. O brother já havia afirmado ter receio de se aproximar da modelo por causa das “roupas transparentes” que ela veste. Antes da eliminação, Maycon pediu para que Yasmin não o abraçasse caso ele saísse. A sister concordou e ele completou afirmando que fora do programa poderia ser diferente se ela quisesse.

Maycon no BBB 24: discussão sobre capacitismo Durante a prova de resistência para definir o primeiro líder, Maycon propôs chamar a prótese de Vinicius de "cotinho", derivado da palavra "coto".

Esse termo, utilizado de maneira pejorativa para se referir a pessoas com membros amputados, gerou críticas nas redes sociais, com internautas destacando a insensibilidade do cozinheiro e apontando o comportamento como capacitista. Em entrevista no programa “Bate-papo BBB”, Maycon comentou que não quis ofender Vinicius.