Eliminação BBB 24: quem foi o primeiro eliminado do reality

A nova edição do Big Brother Brasil (BBB 24) já tem o seu primeiro eliminado hoje, quinta-feira, 11 de janeiro (11/01): o cozinheiro escolar Maycon. O participante foi o menos votado no Paredão com Yasmin Brunet e Giovanna, alcançando 8,46%.

Na dinâmica de estreia da berlinda, o membro com a menor porcentagem sairia da casa. Em comparação, a modelo Yasmin Brunet, do grupo Camarote, teve 49,34% dos votos, enquanto Giovanna, escolhida do Puxadinho, estava com 42,20%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eliminação BBB 24: primeiro eliminado do reality

Confira abaixo como foi a porcentagem de cada participante e voto: