BBB 24: Quem serão os novos apresentadores?

Caras novas e veteranas comandam a cobertura do reality além do programa principal. Confira quem são os novos apresentadores

A vigésima quarta edição do Big Brother Brasil estreia na próxima segunda-feira, 8, com novidades no time de apresentadores. As atrações “Bate-papo BBB”, “BBB – A Eliminação” e os flashes transmitidos durante a programação diária terão novas apresentadoras, além da veterana Ana Clara.

Somam-se ao time Thaís Fersoza, Mari Gonzalez e Micheli Machado. Saiba mais sobre as novas apresentadoras:



BBB 24: Novas apresentadoras entram no time

A atriz e apresentadora Thaís Fersoza vai comandar o Bate-Papo BBB, que recebe os eliminados após as noites de paredão. Ela vai receber o eliminado, compartilhar impressões sobre o jogo e comentar cenas marcantes da passagem do participante pelo reality.