Festa BBB 24: Primeira festa teve flertes e formação de alianças

Os brothers não disfarçaram as emoções por participarem do momento. Nizam e Davi choraram já no início da festa. O motorista de aplicativo disse que “nunca imaginou que viveria um momento assim” .

Já Maycon caiu no choro por sentir a pressão de estar no primeiro paredão da edição . Ele foi consolado por Fernanda, Leidy Elin e Marcus Vinicius , que o aconselharam a relaxar e a aproveitar a festa.

Ele também teve um momento com Isabelle. Os dois dançaram juntos no começo da festa.

Juninho também tentou a chance com Leidy Elin, perguntando se ela estava solteira. A sister, porém, revelou ter uma "pessoinha" fora do reality.



Festa BBB 24: Davi e Maycon conversam sobre as estratégias de jogo

A conversa entre Davi e Maycon rendeu durante a festa de ontem. Davi foi sincero com o colega de confinamento e declarou: “Se eu hoje eu tivesse a oportunidade de colocar uma pessoa no Paredão, eu botaria você.”

Mas Maycon não se deixou abalar e disse que não entrou no reality para ganhar, e sim para viver tudo até o último dia.