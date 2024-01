BBB 24: 10 curiosidades sobre Yasmin Brunet

Em sua defesa, ela disse: “Quero mostrar mais quem eu sou. Já que eles estão reclamando que eu não estou mostrando o suficiente, agora, meu amor, se preparem porque, se eu ficar, eu vou mostrar bastante. Eu quero me jogar. Me divertir. Viver essa experiência, cada segundo dela, mostrar todas as Yasmins que tem dentro de mim, porque são muitas. Dar meu sangue, me divertir, mostrar quem eu sou de verdade”.

Umas das personalidades mais requisitadas pelo público para participar do BBB, desde 2021, ela é um dos destaques do camarote, mas recebeu alguns votos com justificativa de que não estava se mostrando de verdade.

Comparada a uma sereia pelos fãs, Yasmin faz jus ao apelido em suas redes sociais, em que costuma postar fotos na praia, reforçando a sua conexão com a natureza. A modelo já rebateu críticas dos internautas no antigo ‘Twitter’ e garantiu: “E se eu acredito em sereias?! Qual problema? Tô fazendo mal a alguém? Você acredita no que você quer, e eu no que eu quero”, desabafou.

Quatro anos depois, se mudou para Nova York, onde viveu por 9 anos e se dedicou à carreira, chegando a estrelar diversas capas de revistas internacionais e participar de semanas de moda tanto no Brasil quanto no exterior.

Por ser filha da modelo Luiza Brunet, fruto de um relacionamento com o empresário Armando Fernandez, Yasmin cresceu com os holofotes e iniciou a carreira quando tinha 13 anos. O seu primeiro trabalho foi um desfile como modelo na passarela mais famosa do país, o São Paulo Fashion Week.

Não contente em ser modelo, atriz e influenciadora, a sister decidiu se aventurar no mercado da beleza e, em 2022, fundou a sua própria marca de cosméticos veganos, a ‘Yasmin Beauty’. A linha começou com apenas um produto: um óleo capilar.

5. Marcou sua estreia como atriz em ‘Verdades Secretas’

Decidida a ir além das passarelas, a influenciadora estudou cinema na Universidade de Nova York e realizou um curso profissionalizante em teatro. Em 2015, estreou como atriz na novela ‘Verdades Secretas’, exibida pela Rede Globo, em que interpretou uma modelo que integrava o esquema denominado ‘book rosa’.

6. Foi casada durante 15 anos

Antes de trocar alianças com o surfista Gabriel Medina, Yasmin havia sido casada por 15 anos com o também modelo Evandro Soldati, com quem se divorciou no início de 2020. No mesmo ano, a modelo começou a se relacionar com Medina, com quem ficou durante 1 ano.

Após o término, alguns affairs foram comentados, entre eles, um romance com o cantor de funk MC Daniel, que recentemente declarou estar solteiro por meio de stories no Instagram, mas anunciou torcida para a influencer, com quem, aparentemente, mantém um bom relacionamento.