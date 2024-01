BBB 24: Vinicius se irrita com comentários sobre perna amputada

O Big Brother Brasil 24 começou nesta segunda-feira, 8, e já tem inúmeras confusões entre os brothers confinados no reality. Na dinâmica da prova do líder, que começou ao fim da primeira noite do programa, o participante Maycon criou atritos com Vinicius Rodrigues, do grupo Camarote.

Após horas do início da primeira prova do BBB 24, que foi de resistência, o autoapelidado "tia da merenda" perguntou a Vinicius Rodrigues se poderia batizar a perna mecânica do brother de “cotinho”. O atleta não respondeu, mas fez uma expressão de incômodo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante da situação, o comissário de bordo Marcus Vinicius reagiu e pediu que o cozinheiro parasse com os comentários: "Brincadeira tem limite". No entanto, a "tia da merenda" insistiu no assunto: "Não, vamos sim. A gente pode botar um nome no cotinho, batizar?".