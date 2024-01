BBB 24: veja VIP e Xepa do líder Rodriguinho

Rodriguinho venceu Prova do Líder nessa quinta-feira, 11, e escolheu nove participantes para acompanhá-lo no VIP; brothers e sisters restantes estão na Xepa

Após vencer a segunda Prova do Líder do Big Brother Vrasil 2024 (BBB 24), Rodriguinho definiu seus companheiros no grupo VIP da semana. O cantor pôde indicar nove participantes, que terão acesso ao quarto do líder e mais opções de alimentos.

BBB 24: quem Rodriguinho levou para o VIP?

Matteus

Giovanna Pitel

Fernanda

Lucas Pizane

Nizam

Deniziane

Vinicius

Yasmin Brunet

Wanessa Camargo

BBB 24: quem Rodriguinho deixou na Xepa?

Leidy

MC Bin Laden

Marcus Vinicius

Beatriz

Vanessa Lopes

Alane

Lucas Luigi

Davi

Isabelle

Raquele

Thalyta

Giovanna

Juninho

Michel

Lucas Henrique

