BBB 24: veja dinâmica da semana e participantes "na mira" do líder

Após a primeira eliminação do BBB 24 e a segunda Prova do Líder, a semana inicial do reality show ganhou uma nova dinâmica. Até o domingo, 14, ainda haverá uma série de movimentações na casa.

Na nova dinâmica, ele precisou escolher colegas de confinamento, que usarão munhequeiras indicando o "cargo". Ao indicar alguém ao próximo paredão do BBB 24, Rodriguinho só poderá apontar alguém entre estes três brothers e sisters . Ele entregou as pulseiras a Beatriz, Davi e Isabelle.

Após ganhar a segunda liderança do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) na noite dessa quinta-feira, 11, Rodriguinho já precisou fazer uma escolha delicada. Depois de indicar os participantes do VIP e da Xepa , o líder teve que colocar três pessoas "na mira".

Nesta sexta-feira, 12, ocorre a primeira Prova do Anjo do BBB 24. O vencedor estará imune, e também poderá proteger outra pessoa de ser indicada ao Paredão.

Em seguida, Rodriguinho deve anunciar sua indicação. O líder deve apontar alguém entre os três que escolheu na quinta-feira.

Após isso ocorre a votação da casa. A produção do BBB 24 não informou se as indicações serão abertas ou no Confessionário.

Por fim, a pessoa mais votada da casa terá o Contragolpe, e deverá chamar mais alguém para a berlinda.

O segundo paredão do BBB 24 será triplo. Não haverá Prova Bate-volta — até o momento, ainda não ocorreu a disputa que salva um dos indicados ao Paredão.

No domingo, 14, será conhecido o segundo eliminado do BBB 24. Até o momento, a produção do reality não indicou se outros eventos, como Prova do Líder e formação de Paredão, também acontecem no domingo.