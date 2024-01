BBB 24: Giovanna torce pé e ficará 5 semanas com bota ortopédica

A sister torceu o pé durante a primeira festa do programa e ficará cinco semanas usando bota ortopédica com auxílio de muletas

Durante a primeira festa do BBB 24, que aconteceu nesta quarta, 10, a participante Giovanna Lima, que está no paredão, torceu o pé e terá que usar uma bota ortopédica por cinco semanas. A sister apareceu nesta noite,12, já usando o adereço, com o auxílio de muletas e lamentando a situação.

“Foi o quinto metatarso, esse osso aqui do pé. Cinco semanas de bota, como vou participar de prova? Duas vezes por semana têm provas”, afirmou a participante do reality show, preocupada que a situação possa atrapalhar sua participação e desempenho nas provas.

