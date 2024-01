Enquete Uol BBB 24: votação paredão atualizada; quem fica hoje, 11

O brother com menos votos será eliminado pelo público até a noite de hoje, quinta-feira, 11 de janeiro (11/01), por meio do Gshow.

É dia de eliminação e os participantes Yasmin Brunet , Maycon e Giovanna abrem o primeiro paredão do BBB 24 com um diferencial: a votação estabelece quem deve permanecer na casa.

A berlinda foi definida com a vitória da Líder Deniziane, que indicou Maycon sem chance de bate e volta. As sisters Yasmin Brunet e Giovanna foram as mais votadas entre os membros do reality.

Confira quem deve permanecer na casa mais vigiada do Brasil nesta quinta, 11.

Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete Uol

A enquete disponibilizada pelo portal Uol, com 112.128 votos, aponta a permanência de Yasmin Brunet no BBB 24, com 43,57%. Em segundo lugar, Giovanna escapa da eliminação ao alcançar 33,85% dos votos.

O cozinheiro escolar Maycon pode ser o primeiro brother a sair do programa, apresentando a menor porcentagem: 22,58%.

Yasmin Brunet - 43,57%

Giovanna - 33,85%

Maycon - 22,58%

Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete O POVO

A enquete realizada pelo portal O POVO mantém Yasmin Brunet em primeiro lugar, com 54,48%. Na sequência, Giovanna se encontra com 26,95% e permanece na casa, com a possível eliminação de Maycon (18,57%).

