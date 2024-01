Puxadinho BBB 24: veja os brothers escolhidos pela casa

Juninho, Lucas Henrique e Michel foram escolhidos pelos participantes para entrar na casa do BBB 24; entenda dinâmica e veja quem entrou pelo Puxadinho

Juninho, Lucas Henrique e Michel foram os três brothers do Puxadinho a entrar no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) pela votação da casa. Eles foram escolhidos na noite dessa segunda-feira, 8, para concorrer no reality show.

Agora, a votação do Puxadinho está completa. Ao todo, foram oito participantes escolhidos: dois pelo público e seis pela casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Puxadinho BBB 24: votação da casa



Brothers

Juninho: grupo laranja



grupo laranja Lucas Henrique: grupo cinza



grupo cinza Michel: grupo marrom



Sisters