Enquete paredão BBB 24 - quem deve ficar: Giovanna, Maycon ou Yasmin?

Berlinda foi formada na noite desta terça-feira, 9; vote na enquete O POVO em quem deve ficar no primeiro paredão do BBB 24: Giovanna, Maycon ou Yasmin?

O primeiro paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24 foi formado na noite desta terça-feira, 9. O reality show estreou nessa segunda-feira, 8, com a Prova do Líder e a escolha dos participantes do Puxadinho . Nesta terça-feira, a dinâmica da semana continua.

Maycon votou em Yasmin Brunet;



Alane votou em Giovanna;

Lucas Luigi votou em Yasmin Brunet;

Rodriguinho votou em Thalyta;

Fernanda votou em Giovanna;

Giovanna Pitel votou em Giovanna;

MC Bin Laden votou em Giovanna;

Vinícius votou em Giovanna;

Giovanna votou em Giovanna Pitel;

Leidy votou em Giovanna Pitel;

Wanessa Camargo votou em Lucas Henrique;

Davi votou em Rodriguinho;

Juninho votou em Yasmin Brunet;

Lucas Pizane votou em Raquele;

Isabelle votou em Matteus;

Thalyta votou em Giovanna Pitel;

Beatriz votou em Fernanda;

Michel votou em Giovanna Pitel;

Marcus Vinicius votou em MC Bin Laden;

Raquele votou em Giovanna Pitel;

Lucas Henrique votou em Yasmin Brunet;

Vanessa Lopes votou em Raquele;

Yasmin Brunet votou em Lucas Luigi;

Nizam votou em Yasmin Brunet;

Matteus votou em Giovanna.

Os dois mais votados da casa iriam para a berlinda. Deste modo, Giovanna e CCC completam o primeiro paredão do BBB 24.

Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow

A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.

Entenda como se cadastrar e participar da votação para o BBB 24.

Ex-BBB Paulinha Leite acerta 16 quinas na Mega da Virada e fatura mais de R$ 1 milhão; CONFIRA

Enquete Paredão BBB 24: cadastro na conta Globo

Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.