BBB 24: conheça a história de Luiza Brunet, mãe de Yasmin Brunet

Carreira como atriz

Além de sua carreira de modelo, Luiza também acumula créditos como atriz, iniciando sua jornada na novela "Elas por Elas" (1982).

Ela participou também de produções como "Araponga" (1990), "O Mapa da Mina" (1993) e "Anjo Mau" (1997), todas veiculadas pela Globo, além de ter experiências no cinema.

Seus trabalhos televisivos mais recentes incluem a série "Correio Feminino" (2013), apresentada no Fantástico, e uma participação especial na novela "Velho Chico" (2016).

Relações amorosas

Seu casamento com Gumercindo Brunet, que durou de 1980 a 1984, chegou ao fim devido a ciúmes do marido. No mesmo ano, ela iniciou um relacionamento com o argentino Armando Fernandez, com quem teve os filhos Yasmin e Antônio, mas se divorciou em 2008.

Em 2011, Luiza começou um namoro com o empresário Lírio Albino Parisotto, que terminou em 2016 após ela ser vítima de agressão por parte do companheiro. Desde então ela também se envolve em projetos que combatem a violência contra a mulher.

