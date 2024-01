Puxadinho BBB 24: veja as sisters escolhidas pela casa

Giovanna, Raquele e Thalyta foram as três sisters do Puxadinho a entrar no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) pela votação da casa. Elas foram escolhidas na noite desta segunda-feira, 8, para concorrer no reality show.

Agora, a votação do Puxadinho será para definir os últimos brothers a entrar na casa. Os participantes escolherão, entre os homens restantes, três candidatos para seguir na disputa.

Puxadinho BBB 24: votação da casa



Sisters