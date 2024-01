Eliminação BBB: os primeiros eliminados de cada edição

Confira todos os primeiros eliminados durante as edições do Big Brother Brasil (BBB) Crédito: Reprodução/ Rede Globo

Na noite de quinta-feira, 10, será divulgado quem será o primeiro eliminado desta edição do Big Brother Brasil (BBB 24). Ao longo de 24 edições do programa, em duas ocasiões, os primeiros eliminados voltaram por meio de alguma repescagem ao longo do programa. Durante o BBB 7 e BBB 23, na primeira noite de eliminação, foram dois brothers que foram selecionados para se 'retirar' do jogo. Porém, na edição de 2007, a dupla eliminada - Juliana Regueiro e Airton - acabou passando por uma repescagem, onde Airton foi selecionado para retornar ao reality.

