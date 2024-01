Enquete Uol BBB 24: votação paredão atualizada hoje, 10; quem fica

Yasmin Brunet, Giovanna e Maycon disputam permanência no BBB 24; confira parcial da enquete Uol Crédito: Reprodução/Globo;Divulgação/Globo

Os participantes Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna abrem o primeiro paredão do BBB 24 com um diferencial: a votação estabelece quem deve permanecer na casa. Confira abaixo parcial atualizada do site Uol. O brother com menos votos será eliminado pelo público até a noite de quinta-feira, 11, por meio do Gshow. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A berlinda foi definida com a vitória da Líder Deniziane, que indicou Maycon sem chance de bate e volta. As sisters Yasmin Brunet e Giovanna foram as mais votadas entre os membros do reality.

Confira quem deve permanecer na casa mais vigiada do Brasil. Enquete Paredão BBB 24: votação atualizada da Uol A enquete disponibilizada pelo portal Uol, com 33.141 votos, aponta a permanência de Yasmin Brunet no BBB 24, alcançando 50,79%. Em segundo lugar, Giovanna escapa da eliminação com 30,25% dos votos. O cozinheiro escolar Maycon é indicado como o primeiro brother a sair do programa, apresentando a menor porcentagem: 18,96%. Enquete Paredão BBB 24: votação atualizada da enquete O POVO A enquete realizada pelo portal O POVO mantém Yasmin Brunet em primeiro lugar, com 52,69%. Na sequência, Giovanna está com 26,89%. O próximo eliminado na votação também é Maycon, com 20,42%. Enquete paredão BBB 24 - quem deve ficar: Giovanna, Maycon ou Yasmin? VOTE

Play

Enquete Paredão BBB 24: como foi formada a primeira berlinda? No primeiro paredão, os membros do Puxadinho escolhidos pelo público - Davi e Isabelle - estão imunes. Os brothers e sisters indicados pela casa - Giovanna, Juninho, Lucas Henrique, Michel, Raquele e Thalyta - podem ser votados pelos participantes. A líder Deniziane abriu a berlinda fazendo sua indicação - ela colocou Maycon no Paredão.

Em seguida, os concorrentes começaram a votação. Veja, na ordem, os votos de cada participante:

Maycon votou em Yasmin Brunet;



Alane votou em Giovanna;

Lucas Luigi votou em Yasmin Brunet;

Rodriguinho votou em Thalyta;

Fernanda votou em Giovanna;

Giovanna Pitel votou em Giovanna;

MC Bin Laden votou em Giovanna;

Vinícius votou em Giovanna;

Giovanna votou em Giovanna Pitel;

Leidy votou em Giovanna Pitel;

Wanessa Camargo votou em Lucas Henrique;

Davi votou em Rodriguinho;

Juninho votou em Yasmin Brunet;

Lucas Pizane votou em Raquele;

Isabelle votou em Matteus;

Thalyta votou em Giovanna Pitel;

Beatriz votou em Fernanda;

Michel votou em Giovanna Pitel;

Marcus Vinicius votou em MC Bin Laden;

Raquele votou em Giovanna Pitel;

Lucas Henrique votou em Yasmin Brunet;

Vanessa Lopes votou em Raquele;

Yasmin Brunet votou em Lucas Luigi;

Nizam votou em Yasmin Brunet;

Matteus votou em Giovanna. Os dois mais votados da casa iriam para a berlinda. Deste modo, Giovanna e CCC completam o primeiro paredão do BBB 24.

Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único. A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário. Entenda como se cadastrar e participar da votação para o BBB 24.