BBB 24: Yasmin Brunet e Vanessa Lopes conversam sobre briga

Yasmin Brunet e Vanessa Lopes conversam sobre briga que tiveram fora da casa Crédito: Globo/Reprodução

A noite de estreia do Big Brother Brasil 24 (BBB 24) nessa segunda-feira, 8, mostrou uma conversa entre a modelo Yasmin Brunet e a influenciadora Vanessa Lopes. As participantes falaram sobre a briga que aconteceu entre as duas antes do confinamento. A promessa de conversa foi feita ainda durante a apresentação na casa. Yasmin disse que as pessoas conhecem ela por "fofocas que aconteceram ou não aconteceram, ou aconteceram parcialmente". Após Vanessa apoiar a afirmação dela, a modelo disse que precisava conversar com a influencer.

