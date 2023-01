Participantes do BBB 23: conheça os nomes do Camarote e da Pipoca

O reality show Big Brother Brasil entra em sua nova edição na próxima segunda-feira, 16, com parte da lista de participantes dos grupos Pipoca e Camarote divulgada nesta quinta-feira, 12, ao público.

A seleção inclui os dois membros mais votados da Casa de Vidro, Gabriel Tavares e Paula Freitas, com 64,60% e 60,55% dos votos, respectivamente.

Participantes do BBB 23: Camarote

Confira os integrantes divulgados para compor o grupo Camarote na “casa mais vigiada do Brasil”.

Aline Wirley

Os fãs da ex-Rouge já especulavam a participação da atriz e cantora no reality. Aos 41 anos, Aline vive um relacionamento aberto com o ator Igor Rickli, pai de seu filho Antônio, com 8 anos de idade.

Em entrevista ao GShow sobre a participação no BBB 23, a artista afirmou que deseja inspirar outras mulheres pretas e oferecer a “possibilidade de muitas mulheres e meninas se enxergarem”.

A cantora confessa ter receio do cancelamento, “mas eu vou deixar de viver essa experiência? Na vida, a gente tem que fazer as coisas que tem medo”, relatou ao portal GShow.

Bruna Griphao

A atriz carioca de 23 anos possui ascendência grega e chilena e já participou de diversos projetos pela Rede Globo, como as novelas "Nos Tempos do Imperador” (2021-2022) e “Avenida Brasil” (2012).

O seu nome artístico é uma junção dos dois sobrenomes da família, Grigoriadis Orphao. “Juntei pra minha mãe e meu pai não ficarem chateados. Eu tinha uns 12 anos, mas me arrependo. Eu acostumei, mas não amo Griphao”, revelou ao Gshow.

Para o portal da Rede Globo, Bruna ainda acrescentou que pode até aparentar ser “uma mulher sexy, misteriosa”, mas “não sou nada disso”.

Fred Desimpedidos

O nome do influenciador de 33 anos é Bruno Carneiro Nunes, mas recebeu o apelido de Fred dos colegas do canal “Desimpedidos”, no Youtube, devido à aparência similar ao ex-jogador do Fluminense.

Fred é paulistano e tem um filho com a ex-companheira Bianca Andrade, a Boca Rosa. O nome da criança, Cris, é uma homenagem ao jogador português Cristiano Ronaldo.

Sobre a sua personalidade, o influenciador afirmou ao portal G1 ser o tipo que gosta de “dar a cara a tapa, de ser a pessoa que conta as histórias, que faz piada, que dança horrores. Sempre fui protagonista das coisas, o 'aparecidão'".

Antonio “Cara de Sapato” Jr.

O lutador de MMA foi o campeão dos pesos pesados na terceira temporada do The Ultimate Fighter Brasil (TUF). “Fiz minha primeira luta em julho de 2013. No dia 12 de janeiro de 2014, estava fazendo a minha luta de entrada. Se não ganhasse, não ia entrar no programa”, contou ao portal do GShow.

O atleta é amigo de Neymar e Gabriel Medina. Além disso, foi indicado como um antigo affair da ex-BBB Juliette Freire e aparece em fotos ao lado da vencedora da edição de 2021.

Domitila Barros

A modelo, atriz e ativista foi a primeira imigrante negra a ser coroada Miss Alemanha, durante os 100 anos da história do concurso.

Para o GShow, Domitila afirmou que gostaria de ter a sua história conhecida pelos brasileiros. “Não acho justo a Europa me aplaudir de pé e aqui ninguém saber que existo. Quero que se apropriem da minha história para fazer dela ferramenta de mudança na vida deles”.

Key Alves

A jogadora de vôlei tem mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais e uma irmã gêmea, chamada Keyt, que também atua como atleta no vôlei.

Ao GShow, Key Alves se define como sapiossexual. “Se o cara é muito inteligente, estilo nerd mesmo, meu olhinho fica brilhando, apaixonada. Mas é difícil achar homem assim, viu! E tem que ser mais velho também, tipo 20 anos a mais que eu”, afirma.

A atleta recebe muitos pedidos para imagens de fetiches e o valor de 10 mil reais já foi proposto por uma foto de seu pé, de acordo com informações no portal GShow.

Fred Nicácio

O médico é natural de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e viralizou nas redes sociais quando uma avó teve o neto atendido por Fred no Sistema Único de Saúde (SUS). Ao conhecer um médico preto, a senhora pediu uma foto.

Fred já foi apresentador do programa Queer Eye Brasil e atualmente vive um relacionamento aberto com o seu marido, o cirurgião-dentista Fabio Gelonese.

Com 1,80 de altura, se considera uma pessoa espaçosa, mas afirmou no portal GShow que não vai se diminuir para caber em lugar nenhum. "Nem vou ficar me expandindo para poder ocupar lugares que não são meus. Eu sou desse tamanho e vou ficar em lugares onde me cabe”, completa.

Kassia Marvvila

A cantora de pagode participou da quinta temporada do The Voice Brasil quando tinha 17 anos. Além disso, foi apresentadora do TVZ e lançou o álbum "Marvvila na Área (Ao Vivo)" em 2022.

Marvvila começou a cantar na igreja aos 5 anos e hoje, aos 23 anos de idade, já participou do Espaço Favela do Rock in Rio.

Participantes do BBB 23: Pipoca

Confira os integrantes divulgados para compor o grupo Pipoca na “casa mais vigiada do Brasil”.

Cezar Black

O enfermeiro baiano nasceu Raimundo Cezar e contou ao portal GShow sua decisão de mudar o seu nome, que não gostava, e adicionar “Black” na certidão de nascimento.

Cezar mora em Brasília (DF) desde 2011 e afirmou que sentirá falta de alguém especial: Rocco, seu cachorro.“Nunca fiquei tanto tempo longe dele. Vai ser um desafio tanto para mim quanto para ele”, completa.

Gustavo Benedetti

O “agroboy” da edição vem de Primavera do Leste, Mato Grosso, e já trabalhou como pedreiro. Gustavo se considera “vaidoso” e malha de domingo a domingo, além de manter a rotina de tratamento dermatológico, segundo o portal GShow.

O fazendeiro e empresário revelou ainda que não manda nudes há mais ou menos seis anos e está aberto a um relacionamento na casa.

“Será que meu grande amor está dentro da casa? Vamos ter que conhecer quem está lá, ver como vai funcionar. Isso é muito novo para mim”, disse ao GShow.

Paula Freitas

Uma das escolhas do público na Casa de Vidro, a biomédica mora na cidade de Jacundá, no Pará. “Ouvi de Deus que até 2024 teria uma chance no BBB. Minha intuição é certeira, espero que ela não falhe no meio do caminho”, relatou ao portal GShow.

Paula contou com o apoio da família para participar da edição e fala abertamente sobre a sua relação com a fé. Contudo, afirma não ser certinha e que o seu jeito, “no geral, incomoda as pessoas. Sou feliz e alegre, mas também bem exigente”.

Gabriel Tavares

O modelo e administrador estava na Casa de Vidro e foi um dos selecionados, ao lado de Paula Freitas, para integrar a edição do Big Brother Brasil em 2023.

Gabriel afirmou ter ficado com a cantora Anitta e que já se relacionou com Luisa Sonza e a apresentadora Gabi Lopes.

O modelo foi exposto por Jair Renan Bolsonaro, enquanto estava na Casa de Vidro. De acordo com o filho do ex-presidente, Gabriel o seguia no Instagram, mas “se vendeu” para participar do reality.

Sarah Aline

A psicóloga e analista de diversidade compartilhou com o GShow que se considera "uma mulher muito segura, muito intensa" e, aos 25 anos, às vezes sente estar na faixa dos 38/40.

O seu interesse no BBB começou durante a 18ª edição do programa. “O BBB era proibido na minha casa por causa da religião e acho que minha paixão começou por ser proibido. Só sabia as notícias na escola", explica.

A paulista também garantiu ao GShow que gosta muito de sair para dançar. "Sou impulsiva, que aproveita a noite como se fosse a última. Tem que falar: ‘Sarah, chega! Vai pra casa’”, confessa.

Larissa Santos

A catarinense confirmada para o BBB 23 tem formação em Educação Física e, a partir dos 13 anos, já vendia Bíblias para auxiliar na renda de casa, segundo informações do G1.

Após um namoro de 6 anos, Larissa está solteira e relata que recebeu mensagens de famosos nas redes sociais. “Também não pago muito pau pra famoso, é realmente só se a pessoa me interessar mesmo", disse.

De família evangélica, Larissa fez uma tatuagem com o nome "mãe" no braço. "Eu fiz uma mãe e uma flor, pensando: ‘Se ela brigar, pelo menos eu escrevi mãe’. Mas cheguei lá e ela começou a chorar, ficou emocionada", afirmou ao G1.

Ricardo Camargo

Aso 30 anos, o biomédico, natural de Aracaju, no Sergipe, deixou a capital para cuidar de moradores de uma comunidade em Ribeirão Preto (SP).

Seu objetivo com o prêmio é poder cursar Medicina e se tornar um médico geriatra, além de trazer sua família para São Paulo. "Antes de falecer, meu pai me pediu para cuidar da minha mãe e irmã", confessa.

Marília Miranda

A maquiadora de Natal, no Rio Grande do Norte, realiza lives ao vivo com os seus tutoriais de maquiagem e já era seguida por Juliette antes mesmo da "sister" vencer o Big Brother Brasil. "Quando vi o anúncio dela no BBB 21 eu fui ver o perfil na rede social e vi que ela me seguia. Ela ainda tinha só três mil seguidores”, relatou ao GShow.

As conexões do reality também se estendem à versão do Big Brother em Portugal. Marília é amiga de Bruna Gomes, vencedora do programa no país europeu.

A maquiadora escolheu o "cabrito" como o emoji para sua torcida. “No Nordeste o termo cabrito é muito usado para chamar as crianças. Falei em uma live, muita gente não entendeu e quando eu expliquei o apelido pegou", conta.

Cristian Vanelli

O empresário de Caixias do Sul (RS) é formado em Educação Física e já fez a preparação física do time sub-15 do Juventude. Além disso, trabalhou em uma assessoria esportiva no Rio de Janeiro.

"Quando fui trabalhar com assessoria esportiva, minha visão abriu. Dois anos depois que comecei a treinar crossfit, surgiu a oportunidade de empreender. Tenho um box de cross training e faço MBA de gestão empresarial de liderança”, explicou ao portal do GShow.

BBB 23: Quando começa o reality e qual horário?

Esta edição está marcada iniciar no dia 16 de janeiro (16/01/2023), uma segunda-feira. De acordo com a programação da TV Globo, a atração vai ao ar após a novela "Travessia", que termina às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

BBB 23: participantes em Casa de Vidro

A Casa de Vidro no BBB 23 iniciou antes do jogo começar - algo que nunca havia sido feito até então.

A dinâmica, até então, acontecia quando o reality já estava em andamento, o que dava aos novos participantes a possibilidade de entrar com informações do “mundo externo”.

Os quatro participantes da Casa de Vidro estão em um shopping da zona oeste do Rio de Janeiro. São eles: Paula, Manoel Vicente, Gabriel e Giovanna.

O público deve escolher por meio de enquete a sua preferência até a estreia do reality, no dia 16 de janeiro.

BBB 23: estalecas terão novas funções no reality

Tadeu Schmidt anunciou novas pistas sobre o BBB 23. Uma delas diz respeito às estalecas, espécie de moedas do programa, que ganham novas funções: agora, os brothers poderão trocá-las por poderes e vantagens dentro do jogo.

“O que acontece com a casa que todo mundo quer? Fica lotada. Mas lotada de novidades, também“, disse Tadeu Schmidt durante o comercial da novela “Travessia".

“Agora as estalecas ganham mais poder de compra. Imagina se desse para comprar mais vantagens dentro do jogo? Bom, eu já falei demais", completou o apresentador.

BBB 23: prêmio maior e acumulativo para o participante ganhador

Além da Casa de Vidro, uma das novidades do programa que estreará em janeiro é o aumento do prêmio para quem conquistar o primeiro lugar. Após 12 anos, a TV Globo mudou a quantia do prêmio final.

O valor fixo segue como R$ 1,5 milhão, a diferença é que, além de arrecadar esse valor, o vencedor receberá uma “quantia extra” por cada paredão que se safar até o final do BBB. O valor acumula durante os paredões, mas é perdido se o participante for eliminado.

BBB 23: Novo quadro do reality

A Rede Globo anunciou que o Big Brother Brasil 23 terá um novo quadro. Nesta edição, toda semana, um vídeo inédito da ilustradora Rafaella Tuma vai mostrar, de forma bem-humorada, os melhores momentos dos participantes dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A parceria entre a emissora e a designer foi divulgada nas redes sociais, por meio de uma "prévia" do projeto futuro - vídeo com bonecos de palitinhos dublando áudios virais de outras temporadas do reality global. A animação já conta com mais de 1 milhão de reproduções.

BBB 23: Ana Clara como reserva de Tadeu Schmidt



Indo para o segundo ano no comando do BBB, Tadeu Schmidt poderá ser substituído por Ana Clara nas situações em que ele precisar se ausentar.



O caso não é novo. Durante as edições em que Tiago Leifert foi o apresentador, André Marques seria o substituto do jornalista no BBB, mas a substituição nunca precisou acontecer.



Ana Clara foi uma das finalistas da edição de 2018. Contratada pela Rede Globo, a antiga "sister" é considerada uma das apresentadoras mais populares entre os fãs do reality show.

