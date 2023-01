BBB 23: Gabriel afirma ter ficado com Anitta e Luisa Sonza

Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel entraram nesta terça-feira, 10, na Casa de Vidro montada no Shopping Via Parque e serão escolhidos por votação popular para entrar no reality show

Administrador e modelo, Gabriel tem 24 anos e é um dos participantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23. A dinâmica teve início nesta terça-feira, 10 de janeiro. Os participantes foram anunciados para o público do reality show após o programa Encontro com Patrícia Poeta e deverão entrar na casa fixa do programa durante a estreia do programa na segunda-feira, 16.

Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel são os jogadores do reality da TV Globo que estão concorrendo a uma vaga no BBB 23 por voto popular. Nesta edição, a Casa de Vidro teve início, pela primeira vez, antes da estreia oficial do programa e está localizada em um shopping do Rio de Janeiro.

Nascido em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Gabriel diz que já ficou com Anitta, após viralizar no TikTok e chamar a atenção da artista. O aspirante a brother diz também que teve affair com a cantora Luísa Sonza e a apresentadora Gabi Lopes. Ele afirma nunca ter mandado nudes, mas brinca: “Se a Anitta pedir eu mando”.

Ele tem cerca de 50 tatuagens espalhadas pelo corpo, inclusive em homenagem aos avós maternos, aos pais, às irmãs e ao avô paterno.



Participantes da Casa de Vidro do BBB 23: conheça cada um

Giovanna Leão, 25 anos

Nascida em Campinas, interior de São Paulo, e moradora do Rio de Janeiro atualmente. A ruiva afirma que está "vivendo um sonho" ao entrar para a Casa de Vidro. "Estou extremamente doida", gritou eufórica.

Manoel Vicente, 32 anos

Vindo de Cuiabá, Mato Grosso, Manoel é médico psiquiatra e disse estar no BBB 23 para representar "a força laranja" (provável referência ao cabelo ruivo).

Paula Freitas, 28 anos

Paraense, de Jacundá, filha de nordestinos. "Sou da época do telefone fixo do BBB", destacou.

Gabriel, 24 anos

Modelo e administrador de Ribeirão Preto, São Paulo. "Eu vim aproveitar essa oportunidade do BBB", disse.

Como funciona a Casa de Vidro do BBB 23?



A proposta da Casa de Vidro é selecionar um homem e uma mulher entre as pessoas que estarão confinadas no shopping para serem participantes do reality show, que já tem final prevista para o dia 25 de abril.

Localizada no Shopping Via Parque, Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Casa de Vidro do BBB 23 ficará no mesmo local onde houve a estrutura de 2020. "A dinâmica é super simples. Vamos ter que escolher um casal, uma dupla. É um gostinho do que está por vir", anunciou Boninho.

Em edições passadas, a Casa de Vidro era um cômodo, cercado por paredes de vidro, em que interessados em entrar no reality participavam e ficavam expostos ao público, que decidirá quem ingressaria no programa vigente.

