BBB 23: quando começa, participantes e tudo sobre o reality show

TV Globo anunciou a Casa de Vidro no BBB 23. Confira as novas dinâmicas, possíveis participantes do Big Brother Brasil 23 e tudo sobre o reality da Globo

O Big Brother Brasil 23 (BBB 23) está prestes a iniciar. Como de costume, antes da estreia, Boninho, diretor da atração, costuma soltar spoilers nas redes sociais, o que causa sempre muitos comentários e especulações sobre os novos participantes e a dinâmica da edição.

Abaixo, confira tudo que já foi divulgado sobre o reality show da Rede Globo.

BBB 23: Quando começa o reality e qual horário?

Esta edição está marcada iniciar no dia 16 de janeiro (16/01/2023), uma segunda-feira. De acordo com a programação da TV Globo, a atração vai ao ar após a novela "Travessia", que termina às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

BBB 23: Dinâmica da Casa de Vidro e enquete

A TV Globo anunciou a Casa de Vidro no BBB 23. O detalhe, porém, é que a dinâmica é realizada antes do início do jogo - algo que nunca havia sido feito até então.

A dinâmica, até então, acontecia quando o reality já estava em andamento, o que dava aos novos participantes a possibilidade de entrar com informações do “mundo externo”. No BBB 23, no entanto, será diferente, pois a Casa de Vidro acontece antes do programa começar.

A apresentadora Ana Clara Lima divulgou os quatro participantes da Casa de Vidro na terça-feira, 10 de janeiro, em um shopping da zona oeste do Rio de Janeiro. Entre os revelados estão Paula, Manoel Vicente, Gabriel e Giovanna.

O público deve escolher por meio de enquete a sua preferência até a estreia do reality, no dia 16 de janeiro.

BBB 23: Novo quadro do reality

A Rede Globo anunciou que o Big Brother Brasil 23 terá um novo quadro. Nesta edição, toda semana, um vídeo inédito da ilustradora Rafaella Tuma vai mostrar, de forma bem-humorada, os melhores momentos dos participantes dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A parceria entre a emissora e a designer foi divulgada nas redes sociais, por meio de uma "prévia" do projeto futuro - vídeo com bonecos de palitinhos dublando áudios virais de outras temporadas do reality global. A animação já conta com mais de 1 milhão de reproduções.

BBB 23: Ana Clara será a reserva de Tadeu Schmidt



Indo para o segundo ano no comando do BBB, Tadeu Schmidt poderá ser substituído por Ana Clara nas situações em que ele precisar se ausentar.



O caso não é novo. Durante as edições em que Tiago Leifert foi o apresentador, André Marques seria o substituto do jornalista no BBB, mas a substituição nunca precisou acontecer.



Ana Clara foi uma das finalistas da edição de 2018. Contratada pela Rede Globo, a antiga "sister" é considerada uma das apresentadoras mais populares entre os fãs do reality show.

BBB 23: Possíveis participantes do reality

Em vídeo publicado no Instagram, o produtor do reality show Big Brother Brasil, exibido pela TV Globo, mostrou algumas listas com nomes que podem vir a integrar o elenco da edição de 2023 do programa.

Nas listas divulgadas pelo diretor de TV da Rede Globo figuram artistas, influenciadores e atletas, como os elencos anteriores. Na legenda do vídeo publicado, Boninho fez um pedido aos telespectadores.

"Vote à vontade! A grande lista BBB 23 acaba de sair! Indique seus preferidos em cada categoria!", escreveu.



Entre os participantes da lista, a cantora Paula Fernandes levantou especulações do público ao compartilhar uma foto editada nas redes sociais. O clique da imagem original aconteceu em Ibiza, na Espanha, em 2022.

Veja a lista das personalidades cujos nomes foram divulgados por Boninho:



Cantores/cantoras

Vitão

Paula Fernandes

Wanessa Camargo

Lexa

Joelma

Mariely Santos

Murilo Huff

Lucas Lucco

Atores/atrizes

João Guilherme

Bruna Griphão

Yasmin Brunet

Samantha Schmutz

Pedro Novaes

Micael Borges

Sérgio Loroza

Rafael Infante

Ana Hikari

Cleo Pires

Rômulo Arantes Neto

Pablo Morais

Influenciadores

Sofia Santino

Dora Figueiredo

Laura Brito

Vivi Wanderley

John Drops

Rita Von Hunty

Lívia Andrade

Vanessa Lopes

Atletas

Hortência

Arthur Zanetti

Ingrid Silva

