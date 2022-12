BBB 23: influencer Rafaella Tuma estreia quadro de ilustrações

Além das 11 câmeras que vigiam os participantes do Big Brother Brasil, a edição de 2023 conta com mais uma forma de acompanhar os brothers. A ilustradora e digital influencer Rafaella Tuma estreia quadro semanal com ilustrações sobre os destaques da semana na casa.

Paulista de Ribeirão Preto, Rafaella é formada em Design Gráfico. A partir de abril de 2022, ela passou a compartilhar vídeos com suas ilustrações nas redes sociais. O que inicialmente era um brincadeira lhe rendeu mais de dois milhões de seguidores no instagram e fez com que ela fosse convidada para ter seu próprio quadro no BBB 23.

"É oficial: teremos um quadro no BBB! Vídeos animados toda semana, dos melhores momentos, dos melhores memes... Quem vai ficar ligado comigo para não deixar passar nada?", comemorou ela, nas redes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem é Rafaella Tuma?

Desenhos com uma dose de humor misturados com situações que parecem acontecer somente no Brasil. Essa foi a receita que Rafaella Tuma, de 33 anos de idade, encontrou para a criação de vídeos animados nas redes sociais, com sucessos principalmente no Instagram. Por exemplo, os hits "Eu sou o cordeirinho", "Ouviram guepiranga" e "Sabido". Ilustradora e motion designer, já trabalhou com publicidade e marcas importantes, como DC Comics, Santander e Ford.

Atuando na internet há sete anos, antes de viralizar com as animações que alinham histórias inusitadas e desenhos, ilustrava personagens e personalidades queridas pelo público nas redes. (Colaborou Ana Alice Guedes)



Sobre o assunto Designer viraliza com vídeos animados; quem está por trás do 'Cordeirinho'?

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags