Enquete Casa de Vidro BBB 23 : quem deve entrar no reality? Vote

Dinâmica começou nesta terça, 10, quase uma semana antes do início oficial da temporada de 2023 do reality. Vote na enquete da Casa de Vidro do BBB 23

Nesta terça, 10, teve início a Casa de Vidro do reality show Big Brother Brasil 2023 (BBB 23). Pela primeira vez, a dinâmica por meio da qual o público pode escolher quem fará parte da competição começou antes mesmo do primeiro episódio, que só vai ao ar no dia 16 de janeiro.

Na dinâmica, os quatro participantes que viverão dentro da Casa de Vidro precisam conquistar o público para garantir sua ida para dentro da casa do BBB.

Casa de Vidro do BBB 23: CONFIRA onde assistir ao vivo?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

São duas vagas disponíveis, disputadas por Paula, Giovanna, Gabriel e Manoel. Mas, um detalhe: obrigatoriamente, serão escolhidos um homem e uma mulher para sair da Casa de Vidro e entrarem no reality.

Vote na enquete do O POVO e escolha quem você acha que deve ficar com a vaga e ter a chance de conquistar o grande prêmio da edição de 2023 do reality Big Brother Brasil.

Enquete Casa de Vidro BBB 23: vote em quem deve ficar com a vaga

Loading...

BBB 23: Casa de Vidro permite que público escolha quem participará do reality

A Casa de Vidro, uma estrutura cúbica feita do material transparente, abriga os quatro aspirantes à se tornarem brothers ou sisters em um shopping no Rio de Janeiro (RJ).

A ex-sister Ana Clara está de volta para a edição de 2023 do BBB, após ter seu posto como apresentadora do Rede BBB ocupado pela também ex-sister Rafa Kalimann.

A exibição da Casa de Vidro também faz parte do pacote de pay-per view da Globoplay, plataforma de streaming proprietária da Rede Globo. A votação oficial para decidir os dois participantes que sairão da Casa de Vidro e entrarão no reality será feita pelo site do Gshow. A votação ainda não está aberta.

Sobre o assunto Casa de Vidro do BBB 23: conheça os participantes do reality show

BBB 23: que horas começa a Casa de Vidro?

Fred Desimpedidos no BBB 23? Post sugere participação do youtuber

BBB 23: Colunista adianta os famosos que já estariam confinados

Tags