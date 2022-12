BBB 23: Ana Clara irá substituir Tadeu Schmidt? Saiba tudo sobre

Ana Clara, apresentadora do "Fora da Casa BBB", poderá substituir Tadeu Schmidt no BBB 23

Faltam poucos dias para o Big Brother Brasil 2023 começar e novidades ainda estão surgindo. Ana Clara, apresentadora do “Fora da Casa BBB”, poderá substituir Tadeu Schmidt no BBB 23.

Indo para o segundo ano no comando do BBB, Tadeu Schmidt poderá ser substituído por Ana Clara nas situações em que ele precisar se ausentar. A informação foi confirmada por André Romano, colunista do Observatório da TV.

O caso não é novo. Durante as edições em que Tiago Leifert foi o apresentador, André Marques seria o substituto do jornalista no BBB. Porém a substituição nunca precisou acontecer.

Ana Clara, que foi uma das finalistas da edição de 2018 e é contratada da Rede Globo desde então, sendo considerada uma das apresentadoras mais populares entre os fãs do reality show.

